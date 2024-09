The Last Ninja Collection komt naar de Switch

De Kickstarter-campagne om The Last Ninja-games naar de Nintendo Switch (en pc) te brengen, is een succes! Op dit moment staat de teller op een dikke €40.000, terwijl de ontwikkelaars hebben gevraagd om een kleine €12.000. Hiermee is een release dus aardig zeker geworden (dankjewel Nintendo Life!).

De collectie bestaat uit alle drie de Last Ninja-games die oorspronkelijk op de Commodore 64 waren uitgekomen, maar bevat daarnaast ook nog andere games. Zo vind je ook Ninja Remix, International Karate, International Karate + en Bangkok Nights terug op de collectie. En je hebt daarnaast de keuze om de verschillende ports van die games te spelen. Zo beschik je met deze collectie over de Commodore 64-, de Amiga 500- en ZX Spectrum-versie van The Last Ninja 2.

In de trailer laat uitgever System 3 zien welke versies allemaal speelbaar zullen zijn: