8 jaar na aankondiging krijgt Witchbrook eindelijk een release window

Chucklefish heeft eindelijk een release window gegeven van Witchbrook, een cosy life-sim die zich afspeelt op een magische school. De game werd ooit geteased in 2016, en officieel aangekondigd in 2017. Maar informatie over de game was schaars. De eerste screenshots leken veel op Stardew Valley, maar in 2020 bleek dat de game verder zou gaan met een isometrische look. In 2022 verschenen er nog een aantal screenshots van de game, maar het was inmiddels al zo lang geleden dat mensen zich afvroegen of deze nog wel echt waren. Er gingen zelfs geruchten rond dat de game geannuleerd zou zijn!

Niets bleek echter minder waar, want tijdens de Nintendo Direct van vandaag kwam de game plots ter sprake! Niet alleen bleek de game echt nog wel te bestaan, hij staat zelfs nog gepland voor release dit jaar! De game moet namelijk eind dit jaar op de Nintendo Switch verschijnen. De trailer bevatte daarnaast een bult nieuwe informatie, en laat goed zien wat je van je nieuwe leven als student aan de Witchbrook College kunt verachten. Deze kun je hieronder bekijken.

Wordt heks-in-training in Mossport!

Witchbrook is een charmante isometrische life-sim, waarin je de kans krijgt te kunnen studeren aan de befaamde Witchbrook College. Verhuis naar de bruisende kuststad Mossport en dompel jezelf onder in een verhaal van vriendschap, magie en liefde. Leer magische vaardigheden om jezelf en je omgeving te helpen, leer de kleurrijke cast kennen, probeer je diploma te halen en gebruik de tijd tussen de lessen in op de manier die jij wilt. Van het verkennen van de bossen om Mossport heen tot het verkopen van je eigen gemaakte spullen op de markt om een zakcentje te verdienen, in Mossport is altijd wat te doen. En dit hoeft niet eens alleen! Tot op vier vrienden kunnen dit avontuur samen beleven in online co-op.