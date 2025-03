Speel winkeltje in Tamagotchi Plaza

Wie kent Tamagotchi nou niet? Deze virtuele huisdieren veroverden de harten van vele mensen. Binnenkort komen ze zelfs naar de Nintendo Switch in de vorm van de game Tamagotchi Plaza. Dit nieuwste deel in de Tamagotchi Connexion: Corner Shop-serie in de Nintendo Direct van vandaag onthuld. Bovendien is er een releasedatum onthuld; op 27 juni 2025 is het zover!

In Tamagotchi Plaza beheer je allerlei winkeltjes in Tamahiko Town. Het is de bedoeling dat je de verschillende Tamagotchi helpt met onder andere hun bestellingen of het creëren van de perfecte bril. Of wat dacht je van het helpen vinden van verloren voorwerpen. Daarnaast kan je sommige winkeltje in offlinecoöp speler met een vriend(in). Al met al is er genoeg te doen in de wereld van Tamagotchi.

Ken jij Tamagotchi nog? Laat het ons weten in de reacties!