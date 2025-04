9th Dawn Remake verschijnt volgende week

De eerste game in de 9th Dawn-serie kwam in 2012 uit. Hoog tijd voor een remake, aldus ontwikkelaar en uitgever Vaporware! En dat betekent ook dat deze game voor het eerst op de Switch beschikbaar zal zijn. Hoewel het derde deel in de serie al zo’n vijf jaar in de eShop staat, was deze eer nog niet ten beurt gevallen aan het eerste en tweede deel. Je kunt volgende week, 24 april om precies te zijn, dus bij het begin beginnen!

9th Dawn Remake is een open wereld RPG in een 2.5D-stijl. Het verhaal speelt zich af op het continent Montelorne. Hier lijkt de verdwijning van een vuurtorenwachter je te verstrikken in het mysterie rondom Kasteel Maltyr. Sterke monsters zwerven hiernaartoe, maar dat schrikt jou natuurlijk niet af. In de 45 nieuwe, handgemaakte dungeons is er genoeg ruimte om te levellen, te craften én monsters te temmen. Gooi daar nog sidequests en minigames, een geüpdatet verhaal en nieuwe, grotere dungeons bij en je hebt een recept voor een veelbelovende RPG. Eentje die je zelfs co-op kan spelen! Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments.