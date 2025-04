Stap deze winter het eilandleven in met Starsand Island op Nintendo Switch

Creativision Studio brengt deze winter Starsand Island naar de Nintendo Switch – een sfeervolle simulatiegame waarin je het drukke stadsleven achter je laat en neerstrijkt op een tropisch eiland vol rust, avontuur en hartverwarmende ontmoetingen.

Je bouwt er je eigen leven op: verbouw tropisch fruit en groenten, zorg voor schattige dieren zoals capybara’s en katten, en ontwerp je droomvilla midden in het groen. Tussendoor verken je het eiland op een retro scooter of longboard, of zeil je naar verborgen plekjes die wachten om ontdekt te worden. Maar er is meer dan alleen ontspanning. In de mysterieuze, met mist bedekte gebieden liggen oude ruïnes en vreemde wezens op je pad. Je leert de eilandbewoners kennen, helpt ze met hun verhalen, en wie weet bloeit er zelfs iets moois op.

Zou jij alles achterlaten voor een nieuw leven op Starsand Island? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!