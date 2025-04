Spray Paint Simulator spuit naar de Nintendo Switch

In de categorie rustgevende games duikt een nieuwe speler op: Spray Paint Simulator. Een Switch-release is bevestigd. Whitethorn Games en North Star Video Games hebben de titel vandaag aangekondigd en noemen mei 2025 als release window. Een exacte datum is op dit moment niet bekend. Mei is natuurlijk al snel, maar genoeg tijd voor nog een laatste likje verf door de developer indien nodig.

In Spray Paint Simulator help je de inwoners van Spatterville met hun verfklussen. Het is een simulatiegame, dus je doet meer dan alleen verf spuiten. Er hoort ook voorbereidingswerk bij, anders komt alles onder de verf te zitten. Daar is weinig rustgevends aan. In de onderstaande trailer maken we kennis met deze nieuwe game.

Om de olifant in de kamer maar gelijk te benoemen: het valt op dat Spray Paint Simulator vrij veel weg heeft van een andere populaire simgame op deze website. Dat is natuurlijk PowerWash Simulator. Nu is het vrij onoverkomelijk dat deze twee games veel op elkaar lijken, en als we de trailer zien, zijn er gelukkig ook genoeg verschillen. Zo is er bijvoorbeeld het prep-werk, maar kun je hier ook met verschillende kleuren werken. Verf 1, water 0. En eerlijk is eerlijk, als deze game veel wegheeft van PowerWash, dan gaat het er een zijn om een hoop kalmerende uurtjes in te steken.