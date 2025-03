A Highland Song krijgt fysieke versie via Super Rare Games

Vandaag is er bekendgemaakt dat de Switch-versie van A Highland Song een fysieke versie gaat krijgen. Het spel verscheen eind 2023 op Nintendo’s hybride console, maar was tot nu toe alleen digitaal verkrijgbaar. Mocht je de game toch nog ooit een kans willen geven, dan is dit het moment. Vanaf volgende week, op donderdag 27 maart, kun je namelijk via de website van Super Rare Games een fysiek exemplaar bestellen voor een bedrag van €45,76. Let er alleen wel op dat de bestelling pas in juni verzonden zal worden en dat er in totaal maar 3000 kopieën zijn gemaakt.

Zoals dat eigenlijk altijd bij Super Rare Games het geval is ontvang je niet alleen het spel zelf: er zitten ook leuke extra’s bij. Zo kun je denken aan een ingekleurd instructieboekje, een exclusieve sticker en zelfs drie trading cards. Meer kaartjes zijn eventueel nog los bij te bestellen voor iets meer dan 4 euro.

Even je geheugen van A Highland Song opfrissen

A Highland Song is een avonturen-platformspel waarin je samen met Moira McKinnon op een muzikale tocht gaat door de Schotse Hooglanden. Het doel in deze game is om naar de heuvels komen, wat je kunt doen door verschillende routes te nemen. Het leuke aan deze titel is dat het verhaal zich aanpast aan welke weg jij hebt gekozen. Gaat het jou al rennend, springend en klimmend lukken om de eindbestemming te bereiken?