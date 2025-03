Yasha: Legends of the Demon Blade krijgt een fysieke Deluxe Edition

Ter ere van 100.000 wishlists is aangekondigd dat Yasha: Legends of the Demon Blade een fysieke deluxe editie krijgt in Noord-Amerika en Europa.

Deze veelbelovende actie-RPG met roguelite-elementen speelt zich af in Edo Japan en laat spelers kiezen uit drie unieke personages, elk met een eigen vechtstijl en verhaallijn. De deluxe editie bevat een fysieke kopie van de game, een luxe box, ansichtkaarten, de officiële soundtrack (zowel digitaal als singles), een artbook en een poster. Yasha: Legends of the Demon Blade wordt ontwikkeld door de Taiwanese indie-studio 7Quark en combineert fantasie met roguelite-mechanieken. Denk aan een mix tussen Okami en Hades. Spelers vechten tegen duistere geesten en ontdekken een wereld vol mythologie en gevaar. Naast intense gevechten en diepe wapenaanpassingen kunnen spelers verborgen paden verkennen, yokai ontmoeten op het Demon Festival en uitdagende missies ontgrendelen. Met elke speelsessie wacht een nieuw avontuur vol verrassingen.

