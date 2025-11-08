Moonstone Island krijgt fysieke versies via Super Rare Games

Er is bekendgemaakt dat de Switch-versie van Moonstone Island een fysieke versie gaat krijgen via Super Rare Games. Het spel verscheen 19 juni 2024 op Nintendo’s hybride console, maar was alleen maar digitaal verkrijgbaar. Mocht je de game nog niet gespeeld hebben, maar toch een kans willen geven, dan is het moment! Vanaf volgende week donderdag, 13 november, kunnen gamers namelijk een fysiek exemplaar bestellen via de website van Super Rare Games. Let er wel op dat je bestelling pas in februari verzonden wordt.

Verzamelaars hebben keuze uit de normale versie van €42,33 een deluxe edition van €79,19. Het prijsverschil zit ‘m in de extra’s die je ontvangt. Zo komt de standaard versie met een gekleurde handleiding, een exclusieve sticker en drie trading cards. De deluxe uitgave is een stuk uitgebreider, want daarbij krijg je een stickerboek, een sleutelhanger, vijf holografische kaartjes en een certificatie. Dit alles zit verpakt in een mooie doos. Als je meer trading cards wilt kopen, dan is die mogelijkheid er ook.

Even je geheugen van Moonstone Island opfrissen

Moonstone Island is een levenssimulatiespel waarin je wezens verzamelt in een open wereld. Deze open wereld bestaat uit maar liefst 100 eilanden die je kunt verkennen. Daarom zal het je ook niks verbazen dat je tijdens dit avontuur nieuwe vrienden maakt en drankjes brouwt. Daarbij kun je jouw eigen huis bouwen en deze inrichten met een ruime keuze aan meubels. Wil je meer te weten komen over deze game? Bekijk dan onderstaande trailer of lees hier onze review terug.