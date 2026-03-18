Verhalende puzzelgame TR-49 komt naar de Nintendo Switch

Goed nieuws voor spelers die hebben genoten van Heaven’s Vault, Overboard of A Highland Song. Want TR-49, het nieuwste puzzelavontuur van Inkle – de studio achter deze titels – komt ook naar de Nintendo Switch! Er is ook al een officiële releasedatum bekendgemaakt, namelijk 7 april. Dan verschijnt de game digitaal in de Nintendo eShop. TR-49 kwam in januari al uit voor iOS en pc via Steam en de recensies op Steam zijn tot nu toe alleen maar overweldigend positief. Dat belooft wat!

In TR-49 ga je aan de slag met een vreemde, oude computer. Om de setting te schetsen: Een stem roept je naam. Een machine uit de Tweede Wereldoorlog, die lange tijd verborgen lag in de kelder van een kerk, komt met een zoemend geluid tot leven. Door een krakende luidspreker vraagt ​​een man je een gestolen boek te vinden. Hij kent alleen de titel. De tijd dringt. Verken het archief van de computer. Koppel de obscure teksten aan elkaar en ontrafel de geheimen van de makers. Communiceer met de man achter de luidspreker om jouw rol in dit mysterie te achterhalen. Vernietig het boek in het hart van de machine – voordat het te laat is.

Wil je meer zien/lezen, check dan de officiële website en vooral de trailer hieronder! Komt TR-49 op jouw wensenlijstje?