Dark Deity 1 én 2 krijgen fysieke limited edition

Tactical RPG’s Dark Deity 1 en 2 krijgen een fysieke release voor PlayStation en Nintendo Switch. Dat heeft Super Rare Games vandaag bekend gemaakt. Op 22 januari verschijnt de fysieke cartridge met daarop beide games. Vanaf die dag is hij ook pas te bestellen – vanaf 19:00 uur om precies te zijn. Wil je er eentje hebben, moet je er wel vlug bij zijn: er worden maar 4000 exemplaren gemaakt. Als leuk extraatje worden er ook trading cards uitgebracht, die je apart kunt bestellen. Bestellen kan hier.

Dark Deity is een relatief nieuwe naam in de gamewereld. De eerste titel verscheen in 2022 voor Nintendo Switch, waarna het vervolg afgelopen jaar volgde. In deze tactische RPG’s draait het niet alleen om de turn-based gevechten, maar ook de relaties tussen personages die je smeedt, en de artefacten die je op je reis moet zien te vinden. Alles met het einddoel om je land te redden van de ondergang. Het eerste deel zet de toon, het tweede doet er nog een schepje bovenop. Hieronder kun je de trailers voor beide games bekijken: