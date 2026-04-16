Gecko Gods krijgt later dit jaar gratis Switch 2-upgrade

Gecko Gods, een puzzelavontuur met een kleine gekko in de hoofdrol, is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Super Rare Originals zojuist de launchtrailer online gezet. Maar nog mooier nieuws is de aankondiging dat er later dit jaar een gratis Switch 2-upgrade gaat komen. Wie onze review van Gecko Gods heeft gelezen begrijpt dat die zeer welkom is. De Switch-versie laat qua prestatie en besturing helaas nog wat steken vallen. Al heeft de update van gisteren al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Laten we hopen dat er de komende tijd nog patches gaan volgen die de stroeve besturing van de camera en grafische issues aanpakken. Gecko Gods heeft namelijk veel potentie, gezien de sfeervolle wereld en leuke puzzels. Dus houd deze vooral in de gaten!

Op een onbewoond eiland

Gecko Gods is een puzzelplatformer die je op je eigen tempo speelt. Wanneer onze kleine vriend op jacht naar zijn insectenmaaltje in een boom klimt, breekt de tak waar hij op zit af en valt hij in zee. Wonder boven wonder landt hij bovenop de tak zodat hij blijft drijven. Vervolgens dobbert hij dagenlang rond op zee, totdat de kleine gekko een onbewoond mysterieus eiland spot. Daar gaat hij aan land en dat vormt de start van het puzzelavontuur. Want wat is dit voor bijzondere eilandengroep? Aan jou de taak om dat te ontdekken.

Wat vind jij van de aangekondigde Switch 2-upgrade?