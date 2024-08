A Tiny Sticker Tale krijgt fysieke release (met stickers!)

A Tiny Sticker Tale begon als een succesvol Kickstarter-project en is nu een geliefde (Switch-)game. Het verhaal van het kleine ezeltje met het magische stickerboek viel zo in de smaak dat het in onze eigen review een 8 in de wacht sleepte. In deze game ben je vooral bezig met het oplossen van stickerpuzzels. Wat is er dan mooier dan een fysieke versie waarbij je naast een artbook ook een stickervel krijgt? Nog nooit van deze game gehoord? Dan geeft naast onze review ook onderstaande trailer een leuk beeld.

Spaanse uitgever Meridiem is verantwoordelijk voor deze fysieke editie. De geplande releasedatum is 10 oktober van dit jaar, al kun je het spel nu al via (Spaanse) webwinkels pre-orderen. Als we deze webwinkels mogen geloven, zal de game ongeveer € 26,90 gaan kosten, maar misschien dat de prijs in fysieke winkels anders zal zijn. Ben jij van plan deze fysieke versie aan te schaffen? Laat het ons weten in de comments!