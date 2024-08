Sticky Business ontvangt 15 augustus gloednieuwe DLC

Gisteren kondigde ontwikkelaar Spellgarden Games samen met uitgever Assemble Entertainment aan dat Sticky Business nog meer downloadbare content gaat krijgen. Op de releasedag van het spel, 14 april, was er al DLC beschikbaar gesteld, maar op 15 augustus komt er nog meer downloadbare content aan. Net zoals de eerder uitgebrachte Plan With Me DLC, brengt de gloednieuwe Camp Zinnias DLC ook weer meer dan honderd nieuwe stickers met zich mee. Uiteraard is dat niet het enige wat het pakket te bieden heeft, want de DLC bevat ook extra goodies en zes nieuwe glitterpapiertjes. Al deze leuke spulletjes worden verpakt in een coming-of-age-verhaal vol vriendschap en persoonlijke groei. De prijs van de Camp Zinnias DLC blijft vooralsnog onbekend.

Sticky Business is een knus business-simulatiespel waarin je jouw eigen stickerwinkel mag openen. Uiteraard mag je jouw eigen stickers ontwerpen, welke je vervolgens naar je klanten moet opsturen. Bovendien is er voor iedere klant wat wilt, aangezien er maar liefst 400 designelementen zijn waar je uit kunt kiezen. Echter kan dit aantal nog hoger worden, maar daarvoor zul je wel de betaalde DLC moeten kopen.