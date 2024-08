Thank Goodness You’re Here! heeft launch trailer

In Thank Goodness You’re Here! speel je een verkoper die van stad naar stad reist. Momenteel staat Barnsworth op het programma, een dorpje in het noorden van Engeland. Je hebt een afspraak met de burgemeester staan, maar bent iets eerder gekomen zodat je de lokale bezienswaardigheden nog rustig kunt bekijken. Tot zover lijkt het plot niet heel vreemd. Maar deze game noemt zichzelf niet voor niets een ‘comedy slapformer’, want de inwoners van Barnsworth hebben hele andere plannen voor je! Terwijl je gevraagd wordt te helpen bij taakjes die aanzienlijk vreemder worden, krijg je steeds meer van de stad te zien. Druk jouw stempel op Barnsworth, maar vergeet niet op tijd bij je afspraak te komen!

De makers van Thank Goodness You’re Here! hebben niet zomaar een dorpje met verhaaltjes uit de lucht gegrepen. Het verhaal is gebaseerd op folklore uit Yorkshire, en de cast is ingesproken met regionale dialecten. Voor een beeld bij de chaos, hoef je alleen onderstaande launch trailer maar te kijken. Thank Goodness You’re Here! is nu verkrijgbaar in de eShop. Nu al overtuigd dat je deze game wilt hebben? Dan heb je geluk, want tot en met 11 augustus is de game in de aanbieding voor € 15,29.