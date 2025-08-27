A-Train: All Aboard Tourism Nintendo Switch 2 Edition komt eraan

Het is alweer enkele jaren geleden dat A-Train: All Aboard Tourism uitkwam voor de originele Nintendo Switch. Nu de Switch 2 er is, vond Artdink het hoog tijd voor een upgrade! Die komt er in de vorm van A-Train: All Aboard Tourism Nintendo Switch 2 Edition. Kanttekening: voorlopig is er alleen nog een release in Japan aangekondigd, op 18 december welteverstaan. Over een release in het westen is nog niets bekend.

Voor wie het origineel niet heeft gespeeld, een korte opfrisser: in A-Train ontwikkel jij je eigen stad. De nadruk ligt, zoals de naam al suggereert, op treinen. En toerisme dus. Jij bent de baas van je eigen spoorwegmaatschappij en bent verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe treinsporen. Daar komt echter veel meer bij kijken, zoals het beheren van je dochterondernemingen en deelnemen aan de aandelenmarkt. En natuurlijk een stukje stadsplanning om je spoorwegen heen. De nieuwe Nintendo Switch 2-editie breidt de originele game uit met zaken als autosave, nieuwe scenario’s en meer blauwdrukken, maar streeft er ook naar om optimaal van de mogelijkheden van de nieuwe console te profiteren. Zo is er ondersteuning voor de muisbediening van de Joy-Con 2’s en heeft de game ook een visuele boost gekregen. Hallo graphics, hallo framerates.

Hoewel een release in Amerika en Europa nog niet is bevestigd, lijkt deze wel waarschijnlijk. Het origineel is immers ook in het Westen verschenen, dus het is wellicht slechts een kwestie van tijd. Benieuwd naar het origineel? Lees dan zeker even onze A-Train-review.