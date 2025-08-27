STORY OF SEASONS: Grand Bazaar is nu te spelen op de Nintendo Switch (2)

We hebben er precies vijf maanden op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar is namelijk nu te spelen op de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Om dat te vieren is er een releasetrailer verschenen, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. De Switch-versie gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, al moet je voor de Switch 2-versie 10 euro meer neerleggen. Mocht je de game liever fysiek in huis halen, dan kan dat natuurlijk ook! Wist je trouwens al dat Marvelous een Limited Edition beschikbaar heeft gesteld voor de echte fans? Die speciale uitgave bevat onder andere een knuffeltje, de soundtrack op CD en een artbook.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. Dit dropje, waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe leven! Het spel belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn die barst van activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die jij zelf hebt verzamelt en gemaakt kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar. Evenals is er de mogelijkheid om charmante dorpsbewoners te leren kennen en wie weet trouw je op een dag wel met iemand!