[Preview] Cronos: The New Dawn – Een grote verrassing

Bloober Team heeft over de jaren heen flink wat horrorspellen uitgebracht. Hoewel niet alles even goed is ontvangen lijkt Cronos: The New Dawn de juiste dingen te doen. Sinds eind juli is de game ook onthuld voor de Switch 2 en tijdens gamescom hebben we de game alvast kunnen testen. Helaas alleen als handheld, maar daar beviel de game in elk geval al goed.

Hoewel de game nog maar een maand is aangekondigd voor de Switch 2 was de interesse al meteen gewekt. Bloober Team had vorig jaar één van de beste games, dus hopelijk weten ze dat in een originele IP over te brengen. In Cronos: The New Dawn speel je als The Traveler, een tijdreiziger en verplaats je je tussen twee tijdlijnen. Alles om te voorkomen dat de mensheid wordt uitgeroeid in het heden.

Mysterieus met een goede sfeer

Na een korte introductievideo werd ik als speler in de demo gedropt. Met amper informatie waar je bent of wat er precies aan de hand is moet je maar op pad gaan. Met gelimiteerde resources volg je een gang waar al snel verschillende monsters op je afkomen. Ik had in mijn eerste poging door wat uitleg van het team niet op de gametekst gelet en schoot er dus maar op los. Dat is alleen niet aan te raden. De game laat je je wapens namelijk opladen voor meer schade. Zodra ik dat door had dat dat een mechanic was werkte het spel een stuk fijner.

Wat opviel is dat hoewel de game survival horror is, ik in het demogedeelte geen jumpscares of iets dergelijks heb ervaren. De game weet wel constant spanning te geven door geluiden en effecten. Zo knippert je zaklamp regelmatig of hoor je van een bepaalde kant monsters bewegen. Soms zitten ze echt naast je, soms zit er nog een afscheiding tussen. Je weet nooit wanneer je daadwerkelijk gevaar loopt of niet.

De vijanden voelen ook al meteen redelijk divers aan, al hoop ik dat er wel wat meer variatie in design komt hebben ze verschillende aanvallen waardoor je ook goed moet blijven opletten wat er tegenover je staat. Aangezien de gangen (in elk geval in de demo) niet al te breed zijn moet je tactisch te werk gaan.

Hoewel het verhaal niet echt verteld wordt (tenminste niets in de demo) krijg je stukje bij beetje informatiesnippets over de wereld. Verschillende onderdelen van de gameplay hebben overduidelijk inspiratie van andere games gekregen, maar het voelt als geheel als een compleet andere game.

Draait soepel

De game komt volgende week al uit en dat is te merken, de demo die speelbaar was voelde al erg gepolijst. In elk geval met de handheld werkte de game goed mee en waren er geen grote haperingen of bugs te spotten. Juist voor een nieuwe console is het soms wat lastiger een gepolijste ervaring te maken, maar daar lijkt Bloober geen last van te hebben.

Het is ook niet dat de game er niet mooi uit ziet. Ik heb tijdens gamescom meerdere games gezien die er echt uitstekend uitzien op de Switch 2 en Cronos hoort zeker bij die toplijst. Ik hoop alleen dat deze demo niet een volledig afgeschermde ervaring en dat de volledige game tegenvalt. Gelukkig hoeven we daar niet al te lang meer op te wachten.

Voorlopige conclusie

Hoewel ik niet de grootste fan van horror games ben en deze game absoluut niet op mijn radar stond tot de plotselinge Switch 2 onthulling tijdens een Nintendo Direct. Ik ben met deze demo in elk geval positief verrast. De gameplay is diepgaand, focust niet te veel op klassieke jump scares en ziet er over het algemeen uitstekend uit op de Switch 2. Tenminste, in handheld modus via de tv was het nog niet speelbaar. Het lijkt er dus op dat er een uitstekende horrorervaring vanaf volgende week op onder andere de Switch 2 zal verschijnen.