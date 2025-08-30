Aangekondigde Sushi Cat: Tower Defense komt ook naar de Switch

Armor Games Studios en Overpowered Team hebben aangekondigd dat hun project Sushi Cat ook naar de Nintendo Switch komt. Het is een tower defense game met roguelite elementen, waarbij Sushi Cat centraal staat. Wanneer de game uit zal komen is helaas nog niet bekend, alleen dat het dit jaar moet verschijnen. Een trailer is wel verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Sushi Cat is een browser game franchise met aardig wat titels achter zijn naam. En binnenkort komt daar een nieuwe bij: namelijk Sushi Cat: Tower Defense. In dit deel moet Sushi Cat zich verdedigen tegen de slechte sushi hordes, welke worden aangevoerd door de verschrikkelijke tovenaar Broccolinni. Alleen door het eten van enorme hoeveelheden sushi zal Sushi Cat sterk genoeg kunnen worden om Broccolinni tegen te houden. Bouw een grote variatie aan torens, welke ervoor moeten zorgen dat de vijanden niet bij Sushi Cat kunnen komen. Verzamel Sushi, upgrade je torens of verzamel permanente upgrades tussen gevechten door, waardoor elke wave anders is.