PS1-game Fear Effect verschijnt plots voor Switch

Verrassing! Ineens is PS1-klassieker Fear Effect opgedoken in de Nintendo eShop. Die zagen we zo gauw niet aankomen, aangezien er sinds een initiële aankondiging nagenoeg geen marketing of berichtgeving over geweest is. Limited Run Games heeft een port voor deze game ontwikkeld, die gisteren plotseling werd gereleased.

Een rerelease van Fear Effect werd vorig jaar aangekondigd door LRG. Inmiddels is de PS1-titel niet alleen voor Nintendo Switch verschenen, maar ook voor PS4 en PS5. Een release voor de nieuwere PlayStation-consoles is natuurlijk niet zo onverwacht, maar het nu wel voor het eerst dat de game op een Nintendo-console te spelen is. Dat betekent dat de Nintendo-gamecollectie een echte klassieker rijker is. Fear Effect verscheen in 2000 voor de originele PlayStation. Naast het veelgeprezen verhaal onderscheidde de game zich door de opvallende cel-shaded visuals. Je speelt als drie huurlingen in 2050 die op zoek zijn naar een vermist meisje. Niet om haar te redden, maar om haar zelf te kidnappen voordat haar vaders mannen haar te pakken krijgen voor losgeld.

Fear Effect is NU dus verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Op het moment van schrijven lijkt de game nog niet zichtbaar te zijn in de Nederlandse eShop, maar in de Amerikaanse staat hij wel al. Je telt er $ 9,99 voor neer.