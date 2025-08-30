Nieuw project van bedenker ToeJam & Earl aangekondigd: Dancing with Ghosts

Ontwikkelaar HumaNature Studios heeft aangekondigd bezig te zijn met een nieuw project. Het gaat hier om Dancing with Ghosts, een life-sim die thema’s als het vinden van geluk en het verwerken van verlies gebruiken om een prachtig verhaal neer te zetten. Leider van het project is Greg Johnson, de bedenker van ToeJam & Earl. De game is momenteel in ontwikkeling en zal ergens in 2026 moeten verschijnen. Als je geintereseerd bent in het project is het de moeite waard Kickstarter in de gaten te houden. De game krijgt in oktober namelijk een Kickstarter campagne. Een trailer is overigens ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Dancing With Ghosts volg je het verhaal van de 15e jarige Mai. Ze heeft haar ouders in een ongeluk verloren en woont nu in een klein Thai’s dorpje aan de rivier. Op een dag ontmoet ze een geest genaamd Pim, die zich niet echt veel kan herinneren over de tijd dat hij leefde. (Of hoe hij een geest is geworden) Hij is echter ontzettend blij dat iemand hem eindelijk kan zien. Volg de geest en het meisje op een emotionele reis, waarin gezocht wordt naar oude en nieuwe identiteiten, en hoe ervaringen je schapen als mens. Geinspireerd door het concept van tham boon zul je als Mai andere dorpelingen moeten helpen om goede karma te verdienen. Ontdek cruciale plotpunten door te dansen, en help Mai haar gevoelens weer te geven door middel van tekeningen in haar dagboek. Als Pim zul je daarnaast mensen hun innerlijke gedachten kunnen horen en positieve energie kunnen verspreiden.