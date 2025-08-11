Actie-platformer 1989 After the War op 15 augustus naar de Switch

Ratalaika Games heeft aangekondigd dat ze deze week 1989 After the War voor de Nintendo Switch uitbrengen. Vanaf 15 augustus moet de game beschikbaar zijn en hieronder is tevens een gloednieuwe trailer te bekijken. 1989 After the War is oorspronkelijk ontwikkeld door Seep. De game speelt zich af nadat een atoomoorlog de wereld heeft getroffen. Je zult door de post-apocalyps heen moeten bewegen, schieten enen meer terwijl je op zoek bent naar gerechtigheid in de chaos.

Als ex-agent Sebastian Beck neem je het op tegen 7 gevaarlijke criminelen en doorkruis je 7 levels vol vijanden en valstrikken die je moet overwinnen. Het spel daagt je ook uit met een uniek mechanisme waarbij de omgeving steeds vijandiger wordt door straling—bereik regenererende koelkasten die dienen als levensreddende checkpoints.