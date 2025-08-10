Nieuwe DLC-personages One Piece: Pirate Warriors 4 bekend

One Piece: Pirate Warriors 4 heeft sinds zijn release in 2020 zeker geen gebrek aan DLC gehad. Door de jaren heen zijn er steeds meer iconishe personages toegevoegd, en inmiddels zijn we al aangekomen bij DLC-pakketten 7 en 8. Samen vallen deze onder Character Pass 3, die vanaf morgen (11 augustus) verkrijgbaar is. Onlangs heeft Bandai Namco bekendgemaakt wie daarin zitten. De trailer onder aan dit artikel geeft iedereen uitgebreid een uitgebreide introductie. Uiteraard zetten we het hier allemaal ook even voor je op een rijtje.

Eerst DLC 7. Deze blijft voorlopig nog deels een mysterie, want er is tot nu toe slechts één van de drie personages onthuld. Dat is niemand minder dan Lucci, en dan specifiek in zijn CP0-rol. De overige twee personages moeten binnenkort worden aangekondigd, en de DLC zelf komt dit najaar uit. DLC 8 is een zogeheten “Special Survey Pack”. Wellicht weet je nog wel dat er eerder dit jaar een enquête onder de fans is gehouden, waarin werd gevraagd welke personages ze het liefst in Pirate Warriors 4 zouden terugzien. The results are in! Dit achtste pakket voegt Enel, King en Z toe aan de groeiende collectie personages. De release window voor deze DLC is begin 2026.

Ben je blij met deze personages, of had je liever anderen gezien in One Piece: Pirate Warriors 4? Wie hoop jij dat de twee resterende personages in DLC 7 gaan zijn? Laat het ons weten in de comments!