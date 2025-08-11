Launch-trailer voor Ritual of Raven

Op 7 augustus verscheen Ritual of Raven voor de Nintendo Switch. Uitgever Team17 en ontwikkelaar Spellgarden Games hebben daarom een launch-trailer gedeeld om de release te vieren. Je vindt de trailer onderaan dit bericht. Deze game is trouwens alleen digitaal te koop in de Nintendo eShop. Tot en met 13 augustus krijg je nog 10% korting op de aanschafprijs en betaal je geen €14,99 maar €13,49.

In Ritual of Raven ben je een heks die niet zelf op het land werkt, maar magische wezens betovert om ingrediënten voor rituelen te laten groeien. Naast het verzorgen van je huis en tuin kun je vriendschappen sluiten en handel drijven met verschillende kleurrijke personages. Maar vergeet niet ook op avontuur te gaan en de magische wereld Leynia te verkennen. De game biedt unieke mogelijkheden, zoals het veranderen van de maanstanden om je rituelen te versterken en het onderzoeken van mysterieuze portalen. Terwijl je de wereld verkent, ontvouwen zich steeds meer geheimen en mysterieuze gebeurtenissen die je dieper het verhaal intrekken. Wij hebben de game al mogen spelen en merkten dat Ritual of Raven een titel is waar de nadruk ligt op het verhaal, met hier en daar wat magische farming- en puzzelelementen. Check vooral onze review mocht je die nog niet gelezen hebben!

Ontwikkelaar Spellgarden Games kennen we trouwens van Sticky Business, ook een sim-game, waarin je je eigen stickerwinkel opent. Je besteedt je tijd aan het maken van stickers, verpakken van bestellingen en het luisteren naar de verhalen van je klanten. Sticky Business is nu met 50% korting voor €4,99 te verkrijgen in de Nintendo eShop. Deze aanbieding geldt nog tot en met 24 augustus.

Is Ritual of Raven wellicht een game voor jou? Geniet dan van de launch-trailer hieronder!