Actiegame Rogue Loops komt deze herfst in de eShop

Roguelite fans opgelet, we hebben meer nieuws over Rogue Loops! Hoewel Steam-gebruikers een voorsprong hebben met een april-release, verschijnt deze actie-roguelite in de herfst ook in de eShop. Niet bekend met het genre roguelite? Deze spellen hebben vaak herhalende gameplay waarin rondes van elkaar verschillen dankzij willekeurig gegenereerde kaarten of vaardigheden en bonussen die elke spelronde veranderen.

Rogue Loops draait om een familie die tijdens hun zoektocht naar het eeuwige leven precies vindt wat ze zochten: met alle gevolgen van dien. Na door een mysterieus portaal te zijn gestapt komen ze terecht in eeuwigdurende ‘lus’. Dit is niet helemaal wat ze van onsterfelijkheid hadden gehoopt, dus proberen ze wanhopig te ontsnappen. Door constant keuzes te blijven maken verander je jezelf, maar ook de lus. Want voor elke kracht die jij krijgt, voegt de lus een vloek toe. Het is dus belangrijk om een goede balans te vinden. En hierdoor is, zoals het een roguelite betaamt, elke playthrough anders. Voor een indruk kun je onderstaande trailer bekijken. Gaat het jou lukken om deze familie vrij te breken, of moeten ze zich neerleggen bij hun lot?