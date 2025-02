[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 7

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Sid Meier’s Civilization VII

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 11 februari 2025

Civilization VII is alweer het zevende deel uit een populaire reeks strategiegames waarin je vanuit het niets een wereldrijk opbouwt. Kruip in de rol van een bekende wereldleider uit de geschiedenis, zoals Hatshepsut van Egypte, Napoleon Bonaparte van Frankrijk en Benjamin Franklin van Amerika. Bouw steden en architectonische wonderen om je territorium uit te breiden, verbeter je samenleving met technologische doorbraken, en versla of werk samen met rivaliserende beschavingen terwijl je de verre uithoeken van een onbekende wereld verkent. Begin in het oude tijdperk en werk je een weg door de geschiedenis, helemaal naar de moderne tijd.

Amber Isle

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99– 13 februari 2025

Amber Isle is een cozy winkel managment waarin je als winkelier aan de slag op een eiland met dezelfde naam. Dit eiland heeft momenteel nog maar enkele inwoners over, en de iguanodon burgemeester bij de naam Clawsworth probeert een aantal nieuwe ideeën uit om het volk terug naar het eiland te krijgen. Nadat jij je eigen Paleo-dino hebt mogen creëren ga je op pad, waarbij je een succesvolle winkel probeert op te zetten op Amber Isle. Manage en versier je winkel, bevriend de lokale bevolking en probeer aan de wereld te laten zien dat Amber Isle zijn gloriedagen echt nog niet achter de rug heeft. Gaat het jou lukken?

Tiny Terry’s Turbo Trip

Prijs in de Nintendo eShop: €17,49– 13 februari 2025

In Tiny Terry’s Turbo Trip stap je in de slippers van Terry: een dromer met een enorm doel. Hij wil zichzelf met een eigen gemaakte auto de ruimte in slingeren. Zoiets cools en roekeloos doen zal hem zeker het gesprek van de dag maken, maar waar te beginnen? Volg Terry op zijn zoektocht door de kleine open wereld van Sprankelwater, waar hij vele geheimen kan ontdekken en een hele sloot aan personages zal ontmoeten (om daarna te kunnen irriteren). Verzamel een assortiment aan vreemde voorwerpen terwijl je de wereld verkent, en houd vooral je ogen open voor TURBO JUNK. Hiermee kan Terry namelijk langzaam maar zeker zijn auto aanpassen naar de raket van zijn dromen! Vang insecten, graaf gaten, vernietig auto’s, wordt rijk, draag hoeden en ontrafel een aandoenlijk verhaal via hilarische interacties met vreemde Sprankelwaternaars.

