Home Nieuws Game Nieuws Action-adventure CALX komt naar Nintendo Switch

Action-adventure CALX komt naar Nintendo Switch

Door
Linda
-
CALX key art

Er komt een prachtige action-adventure game naar Nintendo Switch: CALX. Dat hebben uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar True Colors vandaag bevestigd. Nadat de game eerder werd aangekondigd voor pc, zijn releases voor PS5, Xbox Series en Nintendo Switch nu ook een feit. Een releasedatum is nog niet bekend, maar er is wel al een demo op Steam te spelen.

CALX is een 3D action-adventure game die van je Switch-scherm gaat afspatten dankzij de adembenemende artstyle en het sciencefiction-thema. Je ontdekt de fictieve planeet Syro, met uitgestrekte landschappen en een wereld die je aanmoedigt om op ontdekkingstocht te gaan. Op een bepaalde manier doet het aan Journey denken. Elk gebied roept een ander gevoel op. Aan jou de taak om uit te zoeken wat de WARP met het Quoth-volk heeft gedaan. De game biedt een weloverwogen balans tussen rustig verkennen en intense gevechten, zodat elk moment evenveel impact heeft. En hoe meer vaardigheden je opdoet, hoe meer de wereld zich voor je opent. Lukt het jou om deze planeet te trotseren?

Vorig artikelPancitoMerge aangekondigd en vandaag verkrijgbaar
Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR