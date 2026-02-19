Action-adventure CALX komt naar Nintendo Switch

Er komt een prachtige action-adventure game naar Nintendo Switch: CALX. Dat hebben uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar True Colors vandaag bevestigd. Nadat de game eerder werd aangekondigd voor pc, zijn releases voor PS5, Xbox Series en Nintendo Switch nu ook een feit. Een releasedatum is nog niet bekend, maar er is wel al een demo op Steam te spelen.

CALX is een 3D action-adventure game die van je Switch-scherm gaat afspatten dankzij de adembenemende artstyle en het sciencefiction-thema. Je ontdekt de fictieve planeet Syro, met uitgestrekte landschappen en een wereld die je aanmoedigt om op ontdekkingstocht te gaan. Op een bepaalde manier doet het aan Journey denken. Elk gebied roept een ander gevoel op. Aan jou de taak om uit te zoeken wat de WARP met het Quoth-volk heeft gedaan. De game biedt een weloverwogen balans tussen rustig verkennen en intense gevechten, zodat elk moment evenveel impact heeft. En hoe meer vaardigheden je opdoet, hoe meer de wereld zich voor je opent. Lukt het jou om deze planeet te trotseren?