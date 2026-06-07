Vampire Survivors krijgt Switch 2-versie

Vampire Survivors is al een tijdje verkrijgbaar op de Nintendo Switch, nu is duidelijk geworden dat de titel ook een aparte Switch 2-versie zal krijgen. Niet geheel onverwacht zal deze verbeterde versie onder andere betere perfomance moeten gaan krijgen. Ook zijn er plannen om de muis van de Switch 2 te gaan ondersteunen. Meer informatie alsmede een releasedatum voor de Switch 2-versie moet nog volgen.

Vampire Survivors is een horrorspel met roguelite-elementen waarin honderden wezens op je af worden gestuurd. Daarom is het aan jou de taak om deze vele wezens neer te halen. Terwijl je dit doet zul je tegelijkertijd edelstenen en voorwerpen moeten oprapen. Uiteraard zijn er ook power-ups aanwezig die je zullen helpen tijdens de gevechten. Verder is de game lokaal zowel alleen als samen met vrienden te spelen. Voor nu is het afwachten op meer informatie over de aangepaste Nintendo Switch 2-versie.

