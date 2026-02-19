PancitoMerge aangekondigd en vandaag verkrijgbaar

Fan van het verslavende Suika Game? Dan is PancitoMerge misschien wel precies de game waarop je zit te wachten. Fáyer heeft deze drop-merge puzzelgame vandaag aangekondigd voor Nintendo Switch, en ook maar meteen uitgebracht. Je kunt de game nu downloaden uit de Nintendo eShop.

You know the drill: er vallen voorwerpen naar beneden en jij moet ze met elkaar matchen om grotere varianten te creëren. Waar Suika Game dit bijvoorbeeld met fruit deed, heeft PancitoMerge juist een Mexicaans thema: pan dulce. Voeg conchas, cuernitos en andere lekker Mexicaanse traktaties samen om nieuwe lekkernijen te creëren. Als een extra twist komt er elke vijf drops een klant de bakkerij binnen die om een specifieke soort brood vraagt. Vind dat brood in je tas en tik of klik erop om het aan de klant te geven.

In de onderstaande trailer kun je zien van de game voor je in petto heeft. We weten niet hoe het met jullie zit, maar wij hebben er honger van gekregen!