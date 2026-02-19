Moomintroll: Winter’s Warmth aangekondigd voor Switch & Switch 2

Van de makers van Snufkin: Melody of Moominvalley komt een nieuw Moomin-avontuur naar de Nintendo Switch en Switch 2. Moomintroll: Winter’s Warmth werd afgelopen juni al aangekondigd, alleen was toen niet duidelijk naar welke consoles de game zou komen. Hyper Games laat vandaag weten dat het om een digitale release voor beide Nintendo-consoles gaat. Er is ook al een releasedatum bekendgemaakt (uiteraard met bijbehorende trailer): je kunt 27 april in je agenda omcirkelen.

Moomintroll: Winter’s Warmth is wederom een prachtig handgetekend verhaalgedreven puzzelavontuur. Dit keer met Moomintroll zelf in de hoofdrol. Wanneer Moomintroll onverwacht vroeg uit zijn winterslaap ontwaakt, bevindt hij zich voor het eerst helemaal alleen in een wereld die hij nauwelijks herkent. Het vertrouwde landschap van Moominvallei is nu gehuld in de ijzige sluier van de Vrouwe van de Kou. Aanvankelijk op zoek naar iemand die voor hem zorgt en verlangend naar een einde aan de winter, begint de jonge Moomintroll met tegenzin aan een reis naar het onbekende. Hij leert nieuwe vriendschappen te sluiten en mensen te helpen die het harder nodig hebben dan hijzelf.

De game is geïnspireerd door Tove Jansson’s Moominland Midwinter. Hoewel het geen direct vervolg is op Snufkin: Melody of Moominvalley, is het wel een spirituele opvolger met veel overeenkomsten. Je kunt beide spellen los van elkaar spelen, en in elke gewenste volgorde.