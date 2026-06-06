Wordt en date een huis in Building Relationships

Videogames zijn een bijzonder medium. Er komt van alles op je pad en de ene game is nog aparter dan de andere. Building Relationships is er zo een. Ontwikkeld door de solo developer Tan Ant Games waarin je speelt als een gebouw. Dat niet alleen je kunt er ook in daten als huis. De game is expres gemaakt om het belachelijke te halen.

Zo kun je naast daten je rondbewegen over een eiland heen en een bijzonder verhaal volgen. Daarnaast kun je zelfs vissen naar auto’s. Heel eerlijk alles wat je er over kunt schrijven klinkt als een feverdream, maar maak je hoe dan ook klaar voor een wilde ervaring. De game moet dit jaar naar consoles en pc komen. Hieronder valt de Switch.