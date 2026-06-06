Cronos: The New Dawn gaat verder met de Lazarus DLC

Dit najaar kunnen spelers van Cronos: The New Dawn weer verder in de bijzondere wereld van het spel. Bloober Team heeft namelijk onthuld dat er nieuwe DLC aankomt die een nieuw stuk verhaal verteld met nieuwe gameplay.

In Cronos: Lazarus stap je in de schoenen van de Warden en zul je op een andere manier moeten leren vechten. Dit alles om een missie te voltooien waar de Collective niets van af mag weten. Je bent eigenlijk nog niet helemaal de Warden, maar een Pathfinder die aan het veranderen is in een Warden. Je bent gescheiden van de Collective en probeert een verloren gewaande Essence te ontwakenen. Echter, er is een jager speciaal ingezet om jou om zeep te helpen.

Hoewel je nog geen volledige Warden bent, ben je al wel erg krachtig met snelle bewegingen en hard de tegenstander kunnen raken. Dit is anders dan het bedachtzame spel waar het basisspel juist voor bekend is. Nee, je moet nu op een hele andere manier vechten door middel van onder andere technologie