Ontwikkeling Avatar: The Last Airbender AAA RPG is stopgezet

In 2024 verscheen het nieuws dat Saber Interactive bezig was met een AAA RPG van Avatar: The Last Airbender. Het zou de eerste keer zijn dat de populaire franchise een groot budget kreeg voor een game. De games die tot nu toe zijn verschenen voor de franchise zijn namlijk allemaal kleinschalig en vaak niet bepaald goed.

Helaas blijkt dat dat de game, die een nieuw verhaal in het universum zou vertellen, niet doorontwikkeld wordt. Tegen IGN zegt Shawn Kittelsen, senior vice president en baas van creative and production bij Paramount Games, namelijk dat de Avatar RPG niet in ontwikkeling is. Ondanks dat Paramount, de baas over de franchise, eerder nog hoog van de toren aan het blazen was. Zo zou het dynamische gevechten bevatten, een immersieve wereld en kon je echt alle elementen leren.

Het is sowieso geen geweldige tijd voor fans van Avatar: The Last Airbender. Zo werd de film met een oudere Avatar Aang uit de bioscopen weggehouden. Deze is vervolgens eerder dit jaar gelekt via onder andere X. Bovendien wordt er nu beweerd dat de opvolger van The Legend of Korra, Avatar Seven Havens, het volgende doelwit is voor een hack.