Avonturenspel Barraka komt naar de Nintendo Switch

Wanneer we de wereld gemaakt van klei kunnen verkennen, dat blijft nog even de vraag.

Vanmiddag heeft ontwikkelaar Zomorro Studio aangekondigd dat hun spel, genaamd Barraka, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De vraag is echter nog wanneer, aangezien het nog compleet onduidelijk is wanneer de game naar de Switch gaat komen. Wel is er al een aankondigingstrailer beschikbaar gesteld, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Barraka is een avonturenspel die je kunt herkennen aan de wereld die volledig gemaakt is van klei. De game speelt zich af op een griezelige kermis, waar genoeg te beleven valt. Zo kun je genieten van de botsauto’s, het spookhuis en kun je meedoen aan een potje whack-a-mole. Verder is deze magische wereld gevuld met liefdevolle personages en vreselijke vijanden. Hoe dan ook staan er meer dan genoeg verrassingen op je te wachten. Ga jij samen met Ainhoa mee naar deze kermis?