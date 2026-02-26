Adventure Time-DLC voor PowerWash Simulator 2 verschijnt begin april

Donderdag 9 april is het tijd voor avontuur, want dan verschijnt de Adventure Time-DLC voor PowerWash Simulator 2. De downloadbare content zal niet alleen op de Nintendo Switch 2 beschikbaar worden gesteld, aangezien het pakket diezelfde dag onder andere ook naar Steam, XBOX en PlayStation komt. In onderstaande trailer is te zien dat je in de huid kruipt van een nieuwe skin, waarmee je onder andere de boomhut woning Finn en Jake kan schoonmaken. Uiteraard zijn er ook nog genoeg andere locaties te soppen. De Adventure Time-pack gaat voor een bedrag van €7,99 over de digitale toonbank.

In PowerWash Simulator 2 mag je opnieuw jouw hogedrukspuit uit de kast halen. Met dit gereedschap spuit je elk laatste stukje stof, modder en vuil weg om de plek Muckingham weer te laten stralen. Uiteraard staat er weer een nieuwe campagne op je te wachten, waar je locaties als Sponge Valley, Power Falls en Lubri City mag bezoeken. Mocht je het schoonmaken in je eentje niet zien zitten, dan kunnen vrienden je gelukkig te hulp schieten. Gaat het jou lukken om alles er spic en span uit te laten zien?