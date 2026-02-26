Stardew Valley bestaat vandaag 10 jaar – speciale jubileumvideo aangekondigd

Vandaag is de dag dat Stardew Valley 10 kaarsjes mag uitblazen. Om dit jubileum te vieren heeft ontwikkelaar Eric Barone, ofwel ConcernedApe, een speciale verjaardagsvideo aangekondigd. Die is vanavond om 20 uur Nederlandse tijd live te zien via de link onderstaan dit bericht. Barone gaf eerder deze maand al aan dat we op de verjaardag van Stardew Valley . Zo gaat hij onthullen welke twee nieuwe huwelijkskandidaten spelers mogen verwachten.

I made a video for tomorrow's 10-year Stardew Valley Anniversary, it will "premiere" tomorrow at 11am PST.

In the video, I comment on some pre-release footage, and reveal the 2 new 1.7 marriage candidates at the end.

See you in the chat https://t.co/di6uAhYADr — ConcernedApe (@ConcernedApe) February 25, 2026

De video zal naar verwachting zo’n 23 minuten duren. Over wat we gaan zien geeft ConcernedApe het volgende aan: ‘Here’s a special video for the Stardew Valley 10 year anniversary. I go over some old builds of the game w/ commentary, briefly go over the many updates, give a special message to the players, and reveal the 2 new marriage candidates in 1.7. Thanks for watching.’

Op Reddit is de aankondiging van de jubileumvideo onder fans het gesprek van de dag. In een reactie op een post echt alleen maar de twee huwelijkskandidaten van update 1.7 bekend te maken. Hij wil aan verwachtingenmanagement doen zodat fans niet ook nog op andere details van de update hopen. De bedoeling van de video is ‘stil te staan bij de groei van de game in de afgelopen 15 jaar. Van pre-release builds tot de post-launch updates’.

Zit jij vanavond om 20 uur klaar om naar deze feestelijke Stardew Valley-video te kijken?