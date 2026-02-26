Disgaea Mayhem komt naar het Westen

Eerder dit jaar verscheen in Japan en Azië de game die in Japan bekendstaat als Kyouran Makaism en in Azië als Makaism: Frenzy of the Netherworld. NIS America heeft nu onthuld dat deze game deze zomer in het Westen gaat uitkomen op de Switch en Switch 2. Dit zal gebeuren onder de naam Disgaea Mayhem. Disgaea komt mogelijk bekend voor. Het is namelijk al een langlopende reeks met vele delen die onder andere op de Switch (2) zijn uitgekomen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Deze actie-RPG is een spin-off van de Disgaea-serie. Je speelt als N.A., een huurmoordenaar die gek is op zoetigheden. Met de zeven verschillende stijlen om te spelen blijft het afslachten van monster gevarieerd. Daarbij horen natuurlijk ook verschillende wapens zoals een zwaard of boog. En zoals je van Disgaea gewend bent, valt er genoeg te grinden en te verbeteren qua uitrusting.

