Against the Storm komt naar de Switch

Against the Storm zal naar de consoles komen, waaronder de Nintendo Switch. Al vanaf 26 juni is de game speelbaar op Nintendo’s hybride console. In deze game ben jij de onderkoning die door de Scorched Queen is belast met het heroveren van het wildernis en het ontdekken van verloren rijkdommen voor de Smoldering City. De game verscheen eerder al op Steam en werd daarop lovend ontvangen. Een nieuwe trailer is tevens vrijgegeven.

Against the Storm is een roguelite city builder. Qua gameplay merk je dit aan het feit dat je resources, upgrades en ervaring van je vorige expedities meeneemt elke keer dat je een nieuwe reis naar het wildernis begint. Mens en dier komen hierbij samen om te kunnen overleven. Zo gebruik je de sterke punten van elke groep terwijl je ook de verschillende behoeften blijft monitoren, zoals huisvesting, voedsel en recreatie. De nieuwe trailer kun je hieronder bewonderen.