Capcom Fighting Collection 2 krijgt nieuwe trailer

We moeten alweer terug naar zomer vorig jaar toen Capcom Fighting Collection 2 werd aangekondigd. Inmiddels is de release een stuk dichterbij gekomen, want vanaf 16 mei is de game verkrijgbaar. Vandaag heeft Caomcom een nieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Capcom Fighting Collection 2 zal vooral veel lostalgie meebrengen voor fans van de serie. De game bevat 8 klassieke vechtspellen van Capcom. Dit varieert van obscure titels zoals Plasma Sword: Nightmare of Bilstein to absolute classics als Street Fighter Alpha 3 Upper. Maar ook Project Justice (wat het vervolg op Rival Schools is), Capcom vs. SNK 1 en 2, en de beruchte Capcom Fighting Evolution staan op de compilatie. De grootse verassing zal echter uit een vreemdere hoek komen, want deze titel bevat namelijk allebei de Power Stone-games; absolute klassiekers die oorspronkelijk op de Dreamcast waren verschenen. Allemaal met online multiplayer!

Kijk jij er naar uit deze klassiekers opnieuw te gaan beleven? Laat het ons hieronder weten!