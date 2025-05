Systeemupdate 20.0.0 met Virtuele gamecards voor Nintendo Switch

Tijdens de laatste Direct voor de Nintendo Switch werd Virtuele gamecards geïntroduceerd. Dit zou eind april uit moeten komen en met nog een paar dagen over begon de tijd te dringen. Vandaag heeft Nintendo systeemupdate 20.0.0 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Deze update introduceert onder andere de virtuelegamecardsfunctie. Dat betekent dat het eindelijk mogelijk is om digitale games uit te lenen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kan je hier lezen.

Daarnaast is er meer veranderd met update 20.0.0 Wat als eerste opvalt is dat het HOME-menu is veranderd. Er zijn icoontjes toegevoegd en sommige zijn van kleur veranderd. Zo heeft GameShare zijn eigen icoontje op het HOME-menu gekregen. Ook is er een optie voor het overzetten van gegevens van Switch naar Switch 2 toegevoegd. Mocht je alles in detail willen lezen, de patch-notes kan je hier vinden.

Ga jij Virtuele gamecards gebruiken? Laat het ons weten in de reacties!