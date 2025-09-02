AKIBA LOST aangekondigd voor Switch (2)

IzanagiGames heeft een gloednieuwe game onthuld voor de Switch en Switch 2. Het zal gaan om een heuse live-action game, met dus beelden van echte mensen. Het wordt daarom in samenwerking met Nippon Television Network Corporation en Nippon Television AX-ON, beide bekend van dramaseries, gemaakt. De game zal AKIBA LOST gaan heten en komt in 2026 uit. Voor Japan is er inmiddels een fysieke versie aangekondigd, maar hoe de beschikbaarheid in het Westen gaat zijn is onbekend.

Omdat het een live-action game betreft, bestaat de game uit talloze uren video-opnames en vele afbeeldingen. Gezamenlijk zorgt dat voor ongeveer twintig uur aan gameplay. In het verhaal switch je regelmatig tussen het perspectief van de protagonist en de zes vrouwen.

Dertien jaar geleden raakten er zes meisjes vermist. Nooit werd deze zaak opgelost. Tot er wat gekke dingen beginnen te gebeuren. Het start allemaal met de aankondiging van Daiki Shinjo dat hij een game rond deze zaak gaat maken. Maar dan raakt zijn zusje, een van de zes vrouwen van de cast, vermist en komt er een dreigend telefoontje binnen. Of de ontwikkeling van de game wordt gestaakt of de tragedie zal zich herhalen.

Hoe lijkt jou AKIBA LOST? Laat het ons weten in de reacties!