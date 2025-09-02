Pogo Stadium stuitert deze week naar Nintendo Switch

Later deze week verschijnt ritmegame Pogo Stadium voor Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Kyoto Entertainment Works bekendgemaakt. Het gaat om een multiplayergame waarbij je het tegen drie vrienden (of vreemden) opneemt in een strijd waar niet alleen gevoel van ritme, maar ook strategie bij komt kijken. De game is sinds juli in early access te spelen op pc en maakt op 4 september de overstap naar de consoles van Nintendo.

Benieuwd wat pogosticks en ritme met elkaar te maken hebben? Je speelt in meer dan 100 levels, die elk bestaan uit een lay-out aan blokjes. Hierop moet jij – op de maat van de muziek – van blokje naar blokje stuiteren om je tegenstanders af te snijden en te zorgen dat jou niet hetzelfde gebeurt. Elk blokje is belangrijk, en elke zet van jou is dat ook. Als je zones voor jezelf creëert, geven deze je de kracht om speciale moves uit te voeren. Je speelt de game zoals gezegd met andere spelers, maar Pogo Stadium heeft ook een singleplayer-modus met 45 zogenaamde ’trials.

De trailer onder aan dit artikel laat perfect zien hoe een level in Pogo Stadium eruit ziet. Krijgt er nog iemand flashbacks naar Hexagone in Fall Guys?