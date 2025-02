Alarmo moet vanaf 6 maart normaal verkrijgbaar zijn

Toen vorig jaar de Nintendo Sound Clock Alarmo verscheen zou die tot ergens in januari alleen via de My Nintendo Store verkrijgbaar zijn. Bovendien had je een Nintendo Switch Online abonnement nodig voor de aanschaf van de klok van € 99,99. Vorige maand onthulde Nintendo echter dat de exclusiviteit nog even zou doorgaan. Vanaf begin maart zou de klok beschikbaar moeten zijn in normale winkels.

Nu lijkt de Nintendo site een specifieke datum te tonen. Zoals op onderstaande screenshot te zien is, wordt er gezegd dat de exclusiviteit tot 6 maart duurt. Volgens de Waybackmachine stond hier eind januari nog de vage “begin maart”. De screenshot van 10 februari toont al de specifieke datum. Nintendo heeft hier verder geen aankondigingen over gedaan. Wel is in Amerika in ieder geval de klok verkrijgbaar zonder abonnement. Dit werd bekend gemaakt op X. Voor Europa is dat niet aangekondigd en hoewel het niet op de winkelpagina staat dat het nodig is kunnen we dat niet testen. Mocht jij het willen testen dan kan dat hier. Laat ons vooral het resultaat weten.

