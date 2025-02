Veelgeprezen horrorgame Sorry We’re Closed aangekondigd voor de Switch

Uitgever Akupara Games en ontwikkelaar A La Mode Games hebben aangekondigd dat Sorry We’re Closed naar de Nintendo Switch komt. Eind vorig jaar hadden we het nog over deze veelgeprezen horrortitel: de game zou kort na release op PC een rating hebben gekregen voor de PS4, PS5 en Nintendo Switch. Op dat moment was het gissen of dat betekende dat de game binnenkort naar consoles zou komen, maar dat blijkt dus inderdaad het geval te zijn. De game staat momenteel gepland voor release op 6 maart. Om deze release bekend te maken is er tevens een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Sorry We’re Closed kwam oorspronkelijk afgelopen november naar Steam, waar het sindsdien overweldigend positieve reviews ontvangen heeft. Sommigen van deze reviews zetten het in hetzelfde rijtje als andere grote in het horror-genre, zoals Resident Evil en Silent Hill. Het verhaal volgt Michelle in haar laatste dagen terwijl ze een vloek probeert te breken die op haar is geplaatst door een machtige demon. Help (of hinder) de vele personages in het leven van Michelle terwijl je je vrijheid probeert terug te krijgen en de dood uit handen probeert te blijven.

Michelle’s tijd is verdeeld tussen de gevaarlijke duivels wereld en haar eigen buurt. In de duivelse wereld zal ze haar helhond pistool geladen moeten houden om de vele gevaren van zich af te houden, terwijl ze in haar eigen buurt met de lokale bevolking praat en de geheimen tussen werelden probeert te vinden. Dit door middel van de kracht van het derde oog, waarmee geheimen zich blootgeven… Weet jij Michelle’s avontuur tot een goed einde te brengen?