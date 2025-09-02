Team Cherry onthult prijs Hollow Knight: Silksong – ook voor Switch 2-upgrade

Update 2 september: Goed nieuws voor Switch-2 eigenaren die zich na onderstaand bericht afvroegen hoeveel de Switch 2-versie dan gaat kosten. Het benodigde upgrade-pack voor de Switch 2-versie is helemaal gratis. Dat maakt Team Cherry vandaag aanvullend bekend. Check de update op hun Kickstarter-pagina als je meer wil weten.

Over vier dagen, op 4 september is de langverwachte release van Hollow Knight: Silksong, het vervolg op de 2017 indiegame Hollow Knight. De releasedatum werd tijdens de speciale aankondiging van 21 augustus onthuld. Toen het hoge woord over de releasedatum eruit was startte het speculeren over de prijs van de game. Aan het gespeculeer heeft Team Cherry vandaag een eind gemaakt. Het bedrijf maakt op X bekend dat Hollow Knight: Silksong voor €19,99 te koop gaat zijn in de Nintendo eShop. Bovendien geeft diezelfde post het exacte tijdstip aan waarop de game donderdag beschikbaar gaat zijn. Namelijk donderdag 4 september om 16 uur Nederlandse tijd. Ga jij een alarm zetten?

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.



Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST



Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

Hollow Knight: Silksong werd oorspronkelijk in 2019 aangekondigd. In de tussentijd verschenen er een paar trailers, maar informatie over een releasedatum was schaars. Begin dit jaar deelde Team Cherry een korte update om te bevestigen dat de game er echt zou gaan komen. Tijdens de Nintendo Direct in april werd in de Partner Shizzle Reel een release window bevestigd. Sinds de speciale aankondiging weten we dat we over vier dagen eindelijk van het vervolg kunnen genieten op zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Wij hebben al een voorproefje gekregen tijdens Gamescom 2025. Lees vooral onze preview als je dat nog niet gedaan hebt. De korte speelsessie smaakte naar meer, veel meer. Mocht je daarom uitkijken naar onze review, weet dan dat die niet voor de release zal verschijnen. Team Cherry kondigde namelijk onlangs aan dat de game voor iedereen tegelijkertijd, dus pas op de releasedatum speelbaar gaat zijn.

Ga jij Hollow Knight: Silksong direct op de release aanschaffen? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!