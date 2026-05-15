Soundtrack Yoshi (NES en Game Boy) toegevoegd aan Nintendo Music

Na de speciale release van vorige week met 10 nummers uit Star Fox, volgt er deze week ‘gewoon’ weer nieuwe muziek. Alleen niet op dinsdag maar dit keer op vrijdag. Het gaat om de soundtracks van twee Yoshi-games, die voor de NES en voor de Game Boy. Deze door Game Freak ontwikkelde titel verscheen oorspronkelijk in 1991 in Japan en werd in 1992 in Nederland uitgebracht.

De NES-speellijst bevat 11 nummers en duurt 15 minuten. De Game Boy-nummers zijn er 18 in totaal, goed voor 25 minuten luisterplezier. Van beide lijsten zijn ook verlengbare nummers beschikbaar, mocht je wat langer van Yoshi willen genieten. Je vindt de Yoshi NES-playlist hier en die van Yoshi Game Boy hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.