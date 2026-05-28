Donkey Kong 64 maakt binnenkort zijn debut op Switch

Heb jij Nintendo Switch Online + Expansion Pack? Dan kun jij vanaf volgende week genieten van een nieuwe klassieke game van de Nintendo 64. Deze game werd oorspronkelijk erg verdeeld ontvangen, maar persoonlijk was dit de game waar ik het meest naar uitkeek voor de applicatie. Donkey Kong 64 heeft bij mij altijd een speciaal plekje in mijn hart aangezien het een van de weinige games was die ik met mijn broer en moeder samen speelde.

Voor wie de game nog niet kent; In Donkey Kong 64 moet je als Donkey Kong de plannen van Kiing K. Rool weer dwarsbomen. Deze oude vijand heeft niet alleen jouw vrienden opgesloten in verschiillende werelden, maar ook nog eens het plan om jouw eiland op te blazen. Door gouden bananen te vinden kun je nieuwe diverse levels vrijspelen. Deze hebben ieder een eigen thema met unieke vijanden en eindbazen.

De game verschijnt op 4 juni voor de dienst en om hem te spelen heb je het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement nodig. Zolang je het abonnement hebt kun je het spel blijven spelen.

DK 🎵

DONKEY KONG! 🎵

Help Donkey Kong rescue his friends, reclaim the Golden Banana, and save his homeland in Donkey Kong 64, coming to the Nintendo 64 – Nintendo Classics app on Jun 4 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! pic.twitter.com/WfAZ73Cwvo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2026

