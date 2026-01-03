Ancient Farm komt ook naar Nintendo Switch

Ultimate Games en A2 Softworks hebben Ancient Farm aangekondigd, en die komt ook naar Nintendo Switch 2. Hoewel er voor de pc-versie al een releasedatum bekend is – volgende week al – is er nog niet bekend wanneer de consoleversies verschijnen.

Ancient Farm is, zoals je niet zal verbazen, een farming sim. In deze ontspannende first-person game start jij een boerderij in het oude Egypte. Daar komt alles bij kijken wat je zou verwachten: gewassen planten en oogsten, vee houden, handelen, foerageren, gereedschap maken, eten koken, enzovoorts. In de tijd van de farao’s ging dat allemaal echter met de hand, dus je zult in Ancient Farm geen geavanceerde machines tot je beschikking hebben om je werk te vereenvoudigen. Verder dien je rekening te houden met de veranderende seizoenen en wisselende handelsprijzen. Kies dus strategisch de soort boerderij die je wilt opbouwen. Weet jij je bescheiden boerderijtje uit te groeien tot een agrarische grootmacht?

De trailer illustreert alvast de gameplay van Ancient Farm: