Toby Fox geeft update over Deltarune Chapter 5

Toby Fox, ontwikkelaar van Undertale en Deltarune vond het weer tijd voor een nieuwsbrief aan zijn fans. Daarin heeft hij goed nieuws voor wie op het volgende hoofdstuk van Deltarune wacht. In de ‘Winter 2025 Newsletter‘ geeft hij een update over de ontwikkeling van Chapter 5, die gaat volgens hem namelijk echt goed:

‘Progress is going excellently! We have begun the localization process! We extracted the text from the game… 8-4 and I annotated all of the text with notes for the translator. After localization reaches its final stages, we will begin testing with a professional testing team. We also need to examine how the game operates on consoles. We will start considering that in January. If I had to give a realistic estimate, I believe that it will take several months to release the game from where we are now. It feels crazy to say this even though only 6 months ago you guys only had Chapters 1 and 2, but in a few months, much of the team will probably already be focusing their attention on Chapter 6…’

Waar gaat Deltarune over?

Voor wie nog niet bekend is met de game: Deltarune is de spirituele opvolger van Undertale. Veel van de gameplay is hetzelfde en zelfs bekende personages zul je weer tegenkomen, al zitten ze hier wel in een compleet andere omgeving dan Undertale. Zo speelt deze game zich bovengronds af in plaats van onder een berg, en lijken de personages zich ook niets te herinneren van die wereld. Of misschien wel? Er is veel onduidelijk, maar dat maakt het juist zo interessant!

Jij volgt Kris en zijn vrienden die avonturen beleven in Dark World, een Realm die zich telkens op andere plekken lijkt te manifesteren. Zij zouden helden zijn die de balans tussen licht en donker moeten bewaken, maar hoeveel is daar van waar? Net als Undertale zitten er veel verschillende lagen in dit verhaal en nog meer geheimen, die zich allemaal hoofdstuk voor hoofdstuk blootleggen. Deltarune is een zogenaamde episodische game. Chapter 1 stamt alweer uit 2018 en Chapter 2 uit 2021. Sinds afgelopen juni zijn ook Chapter 3 en 4 te spelen. Mocht je onze review van Chapter 3 en 4 gemist hebben, check die dan hier. De titel zegt namelijk alles: MEER GRAAG.

Dat lijkt dus zomaar volgend jaar eens te kunnen gebeuren. Kijk jij uit naar Chapter 5?