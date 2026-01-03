Final Fantasy XIV Online Director hint op mogelijke Switch 2 release

Final Fantasy XIV Online Director Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida heeft wederom gehint naar een mogelijke release van de populaire MMORPG op de Nintendo Switch. Dit is absoluut niet de eerste keer, op verschillende momenten gedurende de originele Switch zijn levensduur gaf Yoshi-P al aan de game graag naar een Nintendo console te willen brengen. Twee jaar geleden is er bijvoorbeeld in een interview met Gamereactor naar gevraagd. De game was toen een jaar beschikbaar op de Xbox Series X, en de regisseur gaf aan niet bij die console te willen stoppen.

Er zouden gesprekken lopen met Nintendo over de mogelijkheden, maar hij weigerde de woorden ‘Nintendo Switch’ in de mond te nemen. Er is toen gespeculeerd dat de game naar de opvolger van de Switch zou komen. En afgelopen jaar tijdens Gamescom werd bevestigd dat Yoshi-P nog steeds met Nintendo in gesprek is, en er ‘positieve discussies’ over een eventuele port zouden zijn. Nintendo zelf heeft echter nooit iets bevestigd.

In dit geval gaat het om een chat sessie rond nieuw jaar. Wederom was er iemand die vroeg hoe groot de kans was dat we de game op een Nintendo console zien verschijnen. Het antwoord bleef vaag, maar hij zou volgens verschillende bronnen gezegd hebben ‘om ernaar uit te kijken’. Aangezien deze maand Final Fantasy VII Remake Intergrade op de planning staat voor de Switch 2 zou het wellicht niet eens zo’n grote stap zijn. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!